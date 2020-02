Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé : 4 infos à connaître

Le silence gardé pendant plus de 4 mois par la CDAPH , à partir de la date à laquelle la demande présentée auprès de la MDPH doit être regardée comme recevable, vaut décision de rejet (8).

Pour éviter toute rupture de droits entre votre demande de renouvellement et le renouvellement effectif, la RQTH peut être prorogée jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau sur son renouvellement, dès lors qu'elle a été déposée avant l'échéance du droit en cours (7).

L'étude de votre demande prendra plus ou moins de temps selon le département dans lequel vous vivez.

Toute personne, âgée de plus de 16 ans, dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l' altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique, est considérée comme travailleur handicapé (5).

La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) permet aux personnes handicapées d'avoir accès à un ensemble de mesure destinées à favoriser leur insertion professionnelle et leur maintien dans l'emploi.

Références :

(1) Article L5213-2 du Code du travail

(2) Article L5213-2-1 du Code du travail

(3) Article L5213-3 du Code du travail

(4) Article R241-31 du Code de l'action sociale et des familles

(5) Article L5213-1 du Code du travail

(6) Article R146-26 du Code de l'action sociale et des familles

(6) Article R5213-1-1 du Code du travail

(7) Article R241-33 du Code de l'action sociale et des familles