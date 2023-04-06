Peut-on être en arrêt maladie pendant ses congés payés ?

Il est tout à fait possible qu'un arrêt de travail pour maladie coïncide avec vos congés payés.

Deux situations doivent donc être distinguées :

situation n°1 : vous êtes déjà en période de congés payés, mais vous tombez malade pendant cette période. ;

📌 Exemple :



Igor tombe malade pendant ses vacances. Il consulte son médecin traitant pendant ses congés payés et ce dernier lui prescrit un arrêt de travail.

situation n°2 : votre départ en congés payés était prévu, mais vous tombez malade juste avant vos vacances.

📌 Exemple :



Marie a posé ses congés payés du mercredi 17 septembre 2025 au vendredi 26 septembre 2025. Cependant, elle tombe gravement malade et son médecin traitant lui prescrit un arrêt de travail de 3 semaines à compter du lundi 15 septembre 2025.

1. Je tombe malade pendant mes congés payés : est-ce que l'arrêt maladie annule mes CP ? Quelles conséquences sur le report ?

La position constante de l'Europe : droit au report des jours de congés en cas d'arrêt de travail

Si le Droit français ne prévoyait pas jusqu'au 10 septembre 2025, le report des congés payés lorsque le salarié tombe malade pendant ses vacances, le juge européen a lui, une position bien différente depuis de nombreuses années.

La finalité du droit au congé annuel payé est de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs. Cette finalité diffère en cela de celle du droit au congé de maladie. Ce dernier est accordé au travailleur afin qu’il puisse se rétablir d’une maladie engendrant une incapacité de travail." CJUE, 21 juin 2012 (4)

L'Europe reconnaît depuis longtemps au salarié qui tombe malade durant ses congés payés le droit de reporter les jours qu'il n'a pas pu prendre du fait de sa maladie. Ceci s'explique, selon elle, par la finalité des congés payés qui est de permettre à celui qui en profite de se reposer et de disposer d'une période de détente et de loisirs (4).

Ainsi, le droit français n'était jusqu'à présent, pas conforme au droit européen.

D'ailleurs, dans une procédure d'infraction publiée le 18 juin 2025, la Commission européenne avait une nouvelle fois considéré que la légisation française n'est pas conforme au droit européen (5). La France disposait ainsi d'un délai de 2 mois pour répondre à cette mise en demeure et se mettre en conformité.

C'est ce qu'on fait les juges de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 septembre 2025.

Revirement de jurisprudence du juge français : le report est désormais possible !

Avant le 10 septembre 2025, ni le Code du travail ni la jurisprudence interne ne prévoyaient le report des congés payés dans ce cas-là. De fait, les congés payés ne pouvaient pas être reportés lorsque le salarié tombait malade et bénéficiait d'un arrêt maladie au cours de ses vacances. Il ne pouvait bénéficier d'aucun report, ni d'aucune prolongation de ses vacances (sauf dispositions conventionnelles contraires) (6).

Néanmoins, un peu plus d'un an après l'entrée en vigueur des nouvelles règles d'acquisition des congés payés en arrêt maladie, les juges de la Cour de cassation se sont une nouvelle fois prononcés dans le sens du droit européen.

En effet, les juges de la Cour de cassation ont opéré un revirement majeur en matière de congés payés en admettant que dès lors qu’un salarié placé en arrêt maladie pendant ses congés payés a notifié à son employeur cet arrêt, il a le droit de les voir reportés.

Que se passe t-il si l'arrêt maladie se termine avant la fin de la période de congés payés ?

Si l'arrêt maladie se termine avant la fin de la période de congés payés, le salarié doit reprendre le travail à la date de fin des congés payés (date initialement convenue avec l'employeur).

En accord avec son employeur, il peut demander à ce que son congé soit prolongé de la durée de la maladie ou qu'il soit reporté ultérieurement. Ce point doit faire l'objet d'une discussion entre le salarié et l'employeur, au regard des besoins et contraintes liés au fonctionnement de l'entreprise.

Que se passe t-il lorsque la guérison du salarié intervient après la fin des congés ?

Lorsque la guérison du salarié n'a lieu que postérieurement à la date de fin des congés, celui-ci reprend son poste de travail à l'expiration de son arrêt maladie.

Il pourra également désormais demander le report des congés payés coïncidant avec son arrêt maladie et qui n'ont finalement pas été pris.

2. Je tombe malade avant le départ en vacances : les congés payés sont-ils reportés ou prolongés du fait de l'arrêt de travail ? Quelles précisions apportent la nouvelle Loi de 2024 ?

15 moisPériode de report

Autre situation ici : celle où le salarié tombe malade avant son départ en vacances.

Sur ce point, il y a eu l'année dernière, de nombreuses évolutions jurisprudentielles et législatives.

En effet, la Loi n°2024-364 dite Loi DDADUE du 22 avril 2024 est venu poser le principe selon lequel, lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de 15 mois afin de pouvoir les utiliser (7).

Autrement dit, si votre arrêt de travail est prescrit avant votre départ, les congés payés initialement prévus ne sont pas perdus et doivent être reportés.

Sont concernés par le report, les congés payés acquis avant l'arrêt maladie et qui n'ont pas pu être pris du fait de l'arrêt, mais également les congés payés acquis pendant l'arrêt maladie. L'acquisition des congés payés en arrêt maladie non professionnelle est désormais possible pour les salariés, à raison de 2 jours ouvrables par mois.

